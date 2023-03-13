Спорт 13 марта 2023, 14:10 Сборная России по футболу выступит на первом чемпионате CAFA «Матч ТВ»: Россия выступит на первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации РИА «Новости»

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Сборная России с 9 по 21 июня примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев рассказал об этом в эфире «Матч ТВ».

Российская команда выйдет на поле в рамках первого чемпионата CAFA с участием мужских национальных сборных. Все шесть членов ассоциации подтвердили, что приедут на чемпионат. Это команды Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Афганистана.

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Кроме России, организаторы, по словам Салиева, пригласили на новый турнир еще одну страну, не входящую в ассоциацию, — из Азии.

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УЕФА и ФИФА отстранили отечественные команды от участия в международных соревнованиях. В декабре Российский футбольный союз обсудил переход в Азиатскую конфедерацию футбола из УЕФА.

Президент последней Александер Чеферин предупредил, что решение может поставить крест на развитии в стране этого вида спорта. Ассоциации решили разработать дорожную карту по возвращению российских футболистов на международную арену.