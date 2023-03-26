Спорт 26 марта 2023, 19:58 Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу РИА «Новости Спорт»: Пиняев в игре Россия — Ирак забил гол и установил возрастной рекорд

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Футболист Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Об этом сообщили журналисты издания РИА «Новости Спорт».

Пиняев стал обладателем этого рекорда во время товарищеского матча между сборными Ирака и России. В этой игре спортсмен вышел в статусе полузащитника. Сам матч проходит 26 марта, в Санкт-Петербурге.

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В рядовых соревнованиях он выступает за московский футбольный клуб «Локомотив».

После гола Пиняева, отличившегося на 58-й минуте, счет в матче стал 2:0 в пользу сборной России. Первый мяч россиян во встрече забил на 50-й минуте Антон Миранчук.

На момент первого гола в игре за сборную своей страны Пиняеву исполнилось 18 лет четыре месяца и 24 дня.

До Пиняева самым молодым автором гола в составе команды России считался нападающий Дмитрий Сычев. Этот спортсмен направил мяч в ворота сборной другой страны возрасте 18 лет шести месяцев и 23 дней. Сычев сделал этот гол во время товарищеской встречи против сборной Югославии. Эта игра прошла 19 мая 2002 года.