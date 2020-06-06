Российский чемпионат по футболу предложили показывать бесплатно

Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать оставшиеся игры сезона бесплатно. Обычно на общедоступном канале транслируют по два матча за тур.

«Вчера в РПЛ было совещание, еще ничего не решено. Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше — решаться будет совместно с РПЛ», — рассказал ТАСС креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев.

В пятницу, 5 июня, прошло общее собрание российской лиги, на котором обсуждалось возобновление тренировок и матчей.

Матчи РПЛ приостановили после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. 19 июня игры планируют возобновить, причем Роспотребнадзор разрешил пускать на стадионы зрителей, но при условии, что они будут занимать не больше 10% мест. Для зрителей, кроме того, будут обязательны маски и перчатки.

Решение по зрителям на стадионах будут принимать региональные власти.

На момент приостановки чемпионата лидером был «Зенит», его преследуют «Локомотив» и «Краснодар».