Аршавин вернется в «Зенит» и займет руководящий пост

По данным издания, Аршавин войдет в трансферный комитет «сине-бело-голубых» и будет курировать резервную команду. Уточняется, что ранее 39-летний специалист работал в академии клуба. Он занимался международными проектами.

В свою очередь, бомбардир «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что наставник отечественной сборной Станислав Черчесов поддерживает связь со всеми игроками команды в условиях самоизоляции.

«Недавно звонил. Говорит в своем стиле: „Ну что, мой друг!“ Было очень прикольно и интересно поговорить», — признался нападающий.

По его словам, Черчесов просит членов команды быть ментально готовыми к возвращению не только в клубный футбол, но и в сборную, поскольку впереди чемпионат Европы. Дзюба признался, что соскучился по сборной и живому общению с партнерами по команде.