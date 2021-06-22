Министр спорта призвал к реформе после неудачи сборной России на Евро-2020

Выступление российских футболистов на чемпионате Европы требует тщательного анализа. Сборная выиграла один матч у финнов и потерпела два крупных поражения от бельгийцев и датчан. Все это неутешительный итог. Такое заявление сделал министр спорта России Олег Матыцин.

Он подчеркнул, что намерен вместе с Российским футбольным союзом провести анализ неудачного выступления российских спортсменов. Это необходимо сделать для поиска выхода из ситуации.

«Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд», — привело слова Матыцина Ura.ru.

Министр отметил, что главное — это подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора.

Сборная России не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. По итогам трех матчей команда опустилась на четвертое место в группе. На счету россиян одна победа над сборной Финляндии со счетом 1:0 и два поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).