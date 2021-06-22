Дзюба извинился за проигрыш Дании перед болельщиками

В сборной РФ по футболу сочли уровень соперников из Дании примерно таким же, как и у россиян. Капитан национальной команды Артем Дзюба принес извинения фанатам за разгромное поражение в последнем матче.

Дзюба попросил прощения перед страной и назвал первый гол забитым «на ровном месте». Слова спортсмена привел сайт RT.

«Мы не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне не прощается. <…> Только 2:1 сделали, замаячила надежда, сами себя убиваем», — оценил прошедшую встречу футболист.

Он поблагодарил тех, кто верил в сборную «до последнего», и заметил, что Россия сражалась за мячи.

«Но еще раз хотелось бы извиниться, кто в нас верил — мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. Вы, наверное, будете правы. <…> Хотели отыграться, а получили третий, четвертый», — сказал Дзюба.

Данию он оценил как «соперника плюс-минус нашего уровня».

Российские футболисты проиграли датчанам 4:1. Дания стала первой командой на Евро-2020, вышедшей в плей-офф с двумя поражениями.