Черчесов оценил игру сборной России в матче с Данией

Сборная России по футболу на Евро-2020 неудачно сыграла на чемпионате, однако «выдержала план» на встрече с Данией. Спортсменам предстоит разобрать ошибки.

Тренер российской сборной Станислав Черчесов сравнил выход своих подопечных на поле Евро-2020 с игрой на ЧМ-2018. Его слова привело РИА «Новости» в Telegram.

«Разница команды с чемпионата мира — 2018 в том, что там были более опытные игроки, сейчас — менее опытные», — пояснил Черчесов.

Он добавил, что такие турниры позволяют как раз набраться опыта и потом хорошо выступить. Отдельно ни про кого из игроков тренер сборной говорить не стал.

«Мы команда, и команда неудачно сыграла», — подчеркнул наставник сборной РФ.

Тем не менее игру своих футболистов против датчан он отметил в эфире телеканала «Матч ТВ» как лучшую в плане качества и готовности.

«Есть теоретический план, который мы выдержали. <…>В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра», — заявил Черчесов.

Он заметил, что в сложившейся ситуации стоит спокойно и скрупулезно все обдумать и принять правильные решения.

«Всем болельщикам привет, переживаем. Вернее, болельщик имеет право переживать. Мы должны исправляться», — заключил Станислав Черчесов.

Российская сборная уступила Дании со счетом 4:1. Единственный гол с пенальти забил Артем Дзюба.