Спорт 09 сентября 2023, 00:38 Россиянка Звонарева в паре с немкой вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису Российская теннисистка Звонарева с немкой Зигемунд вышли в финал US Open Freepik

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Теннисистка из России Вера Звонарева, выступающая в паре с немкой Лаурой Зигемунд, вышла в финал американского Открытого чемпионата по теннису (US Open). Спортивное мероприятие проходит в США.

На игре 1/2 финала Зигемунд и Звонарева обыграли бразильянку Луизу Стефани и американку Дженнифер Брэйди со счетом 6:4, 6:1. Матч длился один час и 26 минут.

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В финале Звонарева и Зигемунд будут играть против теннисистки из Канады Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлиф.

Вере Звонаревой 39 лет. В парном разряде спортсменка два раза одержала победу на соревновании US Open, в 2006 и 2020 годах. Также женщина один раз выиграла в Открытом чемпионате Австралии в 2012 году.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на встрече с соотечественником Андреем Рублевым и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Продолжительность игры составила два часа 47 минут, матч состоялся в Нью-Йорке.

По словам спортсмена, эта победа оказалась «очень тяжелой». В какой-то момент соперники играли «на ощущениях». Сам Рублев назвал Медведева одним из лучших теннисистов. Он отметил, что проигрыш был закономерным.