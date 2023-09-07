07 сентября 2023, 01:43
«Очень тяжелая победа». Медведев рассказал о матче с Рублевым в США
Теннисист Медведев о победе над Рублевым в 1/2 US Open: это был тяжелый матч
Российский теннисист Даниил Медведев назвал сложными условия на турнире US Open, в четвертьфинале которого он сыграл с соотечественником Андреем Рублевым. В определенный момент соперники играли «на ощущениях», написал «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева. Спортсмен отметил, что условия были сложными, но мучились оба соперника.
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«В конце первого сета я уже не видел мяч, играл на ощущениях. И Андрей тоже так делал. <…> Жестокие условия. Очень тяжелая победа», — рассказал Медведев.
Теннисист отметил, что соперник тоже не сдавался. В какой-то момент показалось, что Рублев не может бегать, и Медведев старался гонять его по углам, «а он все тащил».
Первая ракетка россии Даниил Медведев в полуфинале сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.
Победитель Открытого чемпионата США определится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.
Теннис
Даниил Медведев
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