Спорт 07 сентября 2023, 00:30 Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису РИА «Новости»

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Россиянин Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open ) и вышел в полуфинал. Соперники боролись за победу два часа 47 минут.

Игра состоялась в Нью-Йорке и закончилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева. В следующем туре — в полуфинале — россиянин встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым, выступающим за Германию.

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Андрей Рублев уже в девятый раз сыграл в четвертьфинале турнира Большого шлема. В этом сезоне он проиграл на этом этапе на Australian Open и на Уимблдоне спортсмену из Сербии Новаку Джоковичу. Выход в четвертьфинал — пока лучший его результат.

Лучшим же результатом Медведева является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Победитель US Open определится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов. В прошлом году лучшим на этих соревнованиях стал Алькарас.