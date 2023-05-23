Спорт 23 мая 2023, 13:59 Роналду захотел порвать с «Аль-Насром» Mundo Deportivo: Роналду захотел досрочно расторгнуть контракт с «Аль-Насром» РИА «Новости»

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Криштиану Роналду рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср». Данные о планах португальского нападающего распространила газета Mundo Deportivo.

Источник издания заявил, что у Роналду есть претензии к инфраструктуре Саудовской Аравии, «далекой от современного общества». На фоне этого окружение спортсмена начало говорить о ситуации, чтобы получить возможность вернуться в Европу.

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При этом Роналду придется выплатить компенсацию «Аль-Насру», если он покинет клуб без уважительной причины. Таков регламент Международной федерации футбола. Кроме того, против игрока могут ввести персональные санкции.

Данные о том, что футболист покинет Саудовскую Аравию, появлялись и в начале мая. Тогда футбольный эксперт, автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков в комментарии «360» отметил, что шансы на то, что нападающий не станет отрабатывать контракт, действительно, есть.

Горсков обратил внимание, что в Сети публиковали информацию о жестких высказываниях экс-президента «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммара. Он якобы заявил, что его обманывали в жизни только два раза. Один раз — при заказе шашлыков, а второй раз, когда он подписал Криштиану Роналду.