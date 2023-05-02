Эксклюзив 02 мая 2023, 17:23 «Сложно пережить сравнение с шашлыком». Роналду может покинуть Саудовскую Аравию Футбольный эксперт Горсков: спортсмен Роналду, видимо, покинет Саудовскую Аравию РИА «Новости»

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В СМИ появилась информация о том, что португальский футболист Криштиану Роналду покинет Саудовскую Аравию. Футбольный эксперт, автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков в беседе с «360» предположил, что спортсмен действительно не станет отрабатывать контракт.

Он вспомнил, что в Сети распространялась информация о том, что экс-президент «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар жестко высказался о Роналду. Он якобы сказал, что его обманули два раза за всю жизнь: в первый раз — когда он заказал три шашлыка, а привезли только два, а во второй раз — когда он подписал Криштиану Роналду. Правда, позже издание Mundo Deportivo опровергло данные о том, что Аль-Муаммар такое произнес.

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«Тяжело это, когда хозяин твоего клуба сравнивает тебя с шашлыком. Для самолюбивого спортсмена это большой удар, можно сказать, по интимному. Давно никто из руководства клубов, за которые он играл, не спускал его на землю. Думаю, у него есть мысли покинуть страну», — заметил Анатолий Горсков.

Он напомнил, что футболист планировал завершить карьеру в 40–45 лет, а пока ему нет и 40. Возможно, форвард рассмотрит возвращение в «Реал», особенно на фоне слухов о приглашении легенды «Барселоны» Лионеля Месси обратно в этот клуб в качестве наставника.

«Роналду может решить: „Если Месси возвращается в „Барселону“, почему бы мне не вернуться в „Реал“?» — рассудил собеседник канала.

С другой стороны, отметил Горсков, Роналду «слишком себя любит», чтобы вернуться в качестве игрока. Вероятно также, что он перейдет в «Ньюкасл» на праве аренды, как прописано в его контракте, либо поедет в MLS, где «покупается в славе».