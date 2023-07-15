Спорт 15 июля 2023, 05:21 Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года РИА «Новости»

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Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказался в книге рекордов Гинесса 2023 года, потому что стал самым высокооплачиваемым спортсменом за текущий год. Информацию об этом опубликовали на сайте организации.

По данным Forbes, в период с 1 мая 2022 года до 1 мая 2023 года футболист заработал 136 миллионов долларов. Эта сумма подразумевает зарплату, призовые выплаты, бонусные деньги по контракту, поддержку спонсоров и средства, которые получил Роналду за участие в коммерческих мероприятиях.

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В прошлом году в книге рекордов Гинесса вышеуказанную позицию занял аргентинский нападающий Лионель Месси. За год ему выплатили 130 миллионов долларов.

Ранее французского лидера Эммануэля Макрона во время рабочей поездки попросили выбрать между Роналду и Месси. Политик отметил, что ему больше импонирует Роналду.

Нападающего сборной Португалии считают одним из самых сильных футболистов всех времен. Роналду стал первым в истории, кто отыграл 200 матчей в составе национальной сборной. Кроме того, португальская футбольная федерация назвала его самым лучшим игроком.