11 декабря 2023, 14:31
Роберт Морено приехал в Россию на переговоры с ФК «Сочи»
«Спорт-экспресс»: Роберт Морено станет главным тренером ФК «Сочи»
Администрация футбольного клуба «Сочи» пригласила возглавить тренерский штаб команды бывшего наставника «Монако» и сборной Испании Роберта Морено. Об этом сообщила газета «Спорт-экспресс».
Переговоры о подписании контракта с Робертом Морено начались в Сочи. По информации издания, клуб заинтересован в сотрудничестве с ним.
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Роберт Морено известен как главный тренер сборной Испании по футболу в 2019 году. С конца 2020 года он работал в клубе «Монако», затем, до марта 2022 года, в «Гранаде».
В апреле из ФК «Сочи» спустя четыре месяца работы ушел тренер Курбан Бердыев. Затем команду тренировали Дмитрий Хохлов и Александр Точилин. С последним расторгли контракт в декабре. Команда находится на последнем месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги.
МИД России осудил решение УЕФА и ФИФА не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Сборную не включили в жеребьевку Лиги наций сезона 2024/25 годов.
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