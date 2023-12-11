Спорт 11 декабря 2023, 14:31 Роберт Морено приехал в Россию на переговоры с ФК «Сочи» «Спорт-экспресс»: Роберт Морено станет главным тренером ФК «Сочи» Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/globallookpress

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Администрация футбольного клуба «Сочи» пригласила возглавить тренерский штаб команды бывшего наставника «Монако» и сборной Испании Роберта Морено. Об этом сообщила газета «Спорт-экспресс».

Переговоры о подписании контракта с Робертом Морено начались в Сочи. По информации издания, клуб заинтересован в сотрудничестве с ним.

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Роберт Морено известен как главный тренер сборной Испании по футболу в 2019 году. С конца 2020 года он работал в клубе «Монако», затем, до марта 2022 года, в «Гранаде».

В апреле из ФК «Сочи» спустя четыре месяца работы ушел тренер Курбан Бердыев. Затем команду тренировали Дмитрий Хохлов и Александр Точилин. С последним расторгли контракт в декабре. Команда находится на последнем месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

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