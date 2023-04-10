Спорт 10 апреля 2023, 14:49 Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» ФК «Сочи» сообщил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера РИА «Новости»

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У футбольного клуба «Сочи» сменился главный тренер. Курбан Бердыев, который возглавил команду в конце декабря, оставил занимаемую должность. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

«Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов», — уточнили в публикации.

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Бердыеву в футбольном клубе пожелали удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути, поблагодарив за совместную работу.

Во главе с тренером «Сочи» сыграл пять матчей в Мир — Российской премьер-лиге, напомнил ТАСС. На счету команды за этот период — две победы и три поражения.

Клуб после 22-х туров оказался на девятом месте в РПЛ, заработав 31 очко. Ближайший матч команда сыграет 15 апреля на своем поле — «Сочи» предстоит встреча с «Краснодаром».