10 апреля 2023, 14:49
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи»
ФК «Сочи» сообщил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера
У футбольного клуба «Сочи» сменился главный тренер. Курбан Бердыев, который возглавил команду в конце декабря, оставил занимаемую должность. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
«Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов», — уточнили в публикации.
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Бердыеву в футбольном клубе пожелали удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути, поблагодарив за совместную работу.
Во главе с тренером «Сочи» сыграл пять матчей в Мир — Российской премьер-лиге, напомнил ТАСС. На счету команды за этот период — две победы и три поражения.
Клуб после 22-х туров оказался на девятом месте в РПЛ, заработав 31 очко. Ближайший матч команда сыграет 15 апреля на своем поле — «Сочи» предстоит встреча с «Краснодаром».
Футбол
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