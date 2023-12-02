Спорт 02 декабря 2023, 16:44 Сборную России не включили в жеребьевку Лиги наций УЕФА не включил Россию в число участников жеребьевки Лиги наций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался включать сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Об этом сообщил сайт организации.

Жеребьевку проведут 8 февраля 2024 года во Франции. В турнире будут состязаться 54 команды, разделенные на Лиги A, B, C и D.

Реклама

Ранее из-за отстранения Международной федерацией футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года российская сборная пропустила отбор на Евро-2024.

В конце ноября определились два новых участника плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В него вышли лондонский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. В плей-оффе также сыграют «Барселона», «Боруссия», «Лацио», «Манчестер Сити», «Интер», «Бавария», «Реал Сосьедад», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Реал».