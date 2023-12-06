Спорт 06 декабря 2023, 14:34 МИД назвал разрушающими российский футбол решения УЕФА и ФИФА Захарова назвала целью УЕФА и ФИФА разрушение российского футбола

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Международные футбольные организации УЕФА и ФИФА вместо развития и дальнейшей популяризации этого вида спорта направили свои силы на уничтожение российского футбола. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Так она прокомментировала отказ УЕФА включить российскую сборную в состав участников Лиги наций сезона 2024/2025. Эта ситуация ставит под вопрос участие команды в европейском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

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Захарова подчеркнула, что иностранные спортивные чиновники заблаговременно решили не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, они нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране», — подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что Россия всегда выступала за развитие международного сотрудничества в сфере спорта на равных условиях и равном доступе всех государств к соревнованиям. Захарова подчеркнула, что внешнее давление не помешает страны организовывать крупные спортивные соревнования и мероприятия на своей территории.

Жеребьевка Лиги наций сезона-2024/25 пройдет 8 февраля во Франции. В ходе розыгрыша 54 команды разделят на Лиги A, B, C и D. О недопуске сборной России организация сообщила в минувшую субботу, 2 декабря, когда объявляла дату жеребьевки.