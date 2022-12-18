Спорт 18 декабря 2022, 23:02 Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ-2022 Пресс-секретарь Песков: Путин поздравил президента Аргентины Фернандеса с победой сборной РИА «Новости»

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Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой сборной его страны на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — сказал Песков.

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Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче она обыграла Францию: основное время закончилось на счете 3:3, в пенальти аргентинцы оказались сильнее — 4:2.

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Капитан аргентинской сборной Лионель Месси стал лучшим игроком турнира. В Катаре он забил семь мячей, два из которых — в последнем матче.

Огорченные французы уже начали устраивать беспорядки на улицах. Полиция, вооруженная дубинками и баллончиками со слезоточивым газом, разгоняет толпы расстроенных фанатов. Некоторых болельщиков уже задержали.

Спортивный обозреватель, комментатор Максим Лисовой заявил, что такого фееричного финала мирового турнира футбольные фанаты не видели давно.