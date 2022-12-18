18 декабря 2022, 23:02
Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ-2022
Пресс-секретарь Песков: Путин поздравил президента Аргентины Фернандеса с победой сборной
Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой сборной его страны на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — сказал Песков.
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Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче она обыграла Францию: основное время закончилось на счете 3:3, в пенальти аргентинцы оказались сильнее — 4:2.
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Капитан аргентинской сборной Лионель Месси стал лучшим игроком турнира. В Катаре он забил семь мячей, два из которых — в последнем матче.
Огорченные французы уже начали устраивать беспорядки на улицах. Полиция, вооруженная дубинками и баллончиками со слезоточивым газом, разгоняет толпы расстроенных фанатов. Некоторых болельщиков уже задержали.
Спортивный обозреватель, комментатор Максим Лисовой заявил, что такого фееричного финала мирового турнира футбольные фанаты не видели давно.
Аргентина
Владимир Путин
Чемпионат мира по футболу - 2022
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