Эксклюзив 18 декабря 2022, 22:55 «Один из лучших финалов ЧМ». Победу Аргентины над Францией назвали сказкой, которую ждал весь мир Комментатор Лисовой: победа Аргентины на ЧМ-2022 — это сказка, которую ждал весь мир

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Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира по футболу, обыграв Францию в серии пенальти. Матч окончился со счетом 3:3, но по пенальти аргентинцы оказались точнее — 4:2. Такого фееричного финала мундиаля футбольные фанаты не видели давно, заявил «360» спортивный обозреватель, комментатор Максим Лисовой.

Встреча прошла на стадионе «Лусаил», основное время завершилось со счетом 2:2. Первый гол забил капитан аргентинской сборной Лионель Месси — он реализовал пенальти на 23‑й минуте. Вскоре после него в ворота противников мяч отправил Анхель Ди Мария (36-я минута). У французов дважды отличился Килиан Мбаппе (80-я и 81-я минуты).

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На 109‑й минуте встречи Месси после серии рикошетов пробил по воротам Уго Льориса в упор. На 117‑й минуте Мбаппе реализовал второе пенальти французов в игре.

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По мнению Лисового, игроки обеих сборных дрались за победу. Но национальная команда Аргентины оказалась чуть-чуть сильнее.

«Мне кажется, что это был один из лучших финалов чемпионата мира, по крайней мере за то время, что я слежу за футболом. Это зрелище удовлетворило даже самую взыскательную публику. Даже тех, кто смотрел мундиаль в 2018 году. Я понимаю, что в нашей стране абсолютное большинство людей видели прекрасный финал в „Лужниках“.

Наш чемпионат мира по каким-то антуражным моментам получился ярче, чем турнир в Катаре. Но решающая игра турнира в Катаре — это искусство, возвышенная футбольная песня, которая не могла никого оставить равнодушным. спортивный обозреватель, комментатор Максим Лисовой

«И сюжет, и наполнение, и мастерство игроков, и эмоции эти сумасшедшие, которые демонстрировали обе команды. Отдельное спасибо сборной Франции, они просто красавцы. Нижайший поклон и поздравления аргентинскому народу, они дождались, очень долго этого ждали. Эта та самая сказка, про которую мечтал весь мир, сам Лионель Месси, недавно почивший Диего Марадона. Все, что нагнеталось, вылилось в абсолютно фантастическое зрелище. Все закончилось самым настоящим хэппи-эндом», — поделился комментатор.

На чемпионатах мира трудно предсказать победу той или иной сборной. Дело в том, что в решающем матче встречаются равные команды.

«Это две самые достойные национальные сборные, это лучшие игроки, лучшие тренеры на нашей планете. И подводить к этому какую-то глубинную аналитику — в этом нет смысла.

Это искусство в режиме онлайн, которое создается на наших глазах. Это как живой концерт музыкантов. Эти люди творят историю. Все, что будет после матча, уже не так важно. спортивный обозреватель, комментатор Максим Лисовой

«Конечно, для многих победа Аргентины была ожидаемой, потому что люди любят счастливое завершение историй, фантастические развязки. Это украшает нашу жизнь. И она случилась. Эта история войдет в анналы спортивного мира», — подытожил Лисовой.