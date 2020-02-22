Полиция провела обыски у российских биатлонистов на ЧМ в Антхольце. Логинова забрали в участок

Итальянская полиция пришла с обысками к российским биатлонистам. Они осмотрели номер Александа Логинова и Евгения Гараничева, которые сейчас участвуют в чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Видео у гостиницы спортсменов снял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и опубликовал в своем Telegram-канале.

«В 06:00 по местному времени, 08:00 по Москве, в номер к Александру Логинову, который вместе с Евгением Гараничевым проживает, прибыли представители местных правоохранительных органов. Предъявили постановление на то, что им надо проверить информацию», — рассказал «360» первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

Он добавил, что полиция изъяла компьютер и телефон Логинова. Затем они осмотрели комнату его тренера Александра Касперовича.

«На данный момент они вместе едут в полицейское управление. Вместе с ними едет президент федерации биатлона Владимир Драчев. Чтобы уже понять и разобраться какие претензии и в чем они состоят», — заключил Нуждов.

Биатлонисты участвуют в чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве с 13 по 23 февраля. Логинов выиграл спринтерскую гонку. Он первым прошел 10 километров, финишировав спустя 22 минуты 48,1 секунды. При этом он ни разу не промахнулся на огневых рубежах.

Последний раз российским биатлонистам удавалось завоевать золото в личных соревнованиях только 12 лет назад. Женская победа была пять лет назад и принадлежит Екатерине Юрловой-Перхт.

Вторую медаль Логинов принес в гонке преследования. Там он занял третье место. Затем выступил на индивидуальной гонке, но смог занять только 15-е место. Тренер Касперович объяснил все нервами, с которыми биатлонист не смог справиться. После громкой победы и такого неудачного заезда на российского спортсмена ополчились. Его поспешили обвинить в допинге. Логинова уже отстраняли от соревнований за употребление допинга в 2013 году.