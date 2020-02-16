Биатлонист Логинов объяснил резкий рост результатов на ЧМ

Российский биатлонист Александр Логинов на выходных выиграл золотую и бронзовую медали чемпионата мира в итальянском Антхольце. Высокие результаты спортсмен объяснил психологической поддержкой семьи — жена постоянно присылает ему новые видео с маленькой дочерью.

Ранее выступающие на чемпионате норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе заявили, что им кажется странной победа россиянина в спринте из-за «слабых результатов на лыжных гонках, которые он продемонстрировал в этом году».

Также они припомнили Логинову дисквалификацию в 2014–2016 годах. Тогда в его допинг-пробах нашли запрещенный эритропоэтин.

Позднее пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад предложил Логинову объяснить, как препарат попал в его организм.

«Меня очень сильно спасает жена в плане негативных новостей. У меня каждый час по два-три новых видео как растет и развивается моя дочь», — процитировал россиянина сайт kp.ru.

Логинов добавил, что вчерашняя победа на чемпионате мира его «ни капли не изменила», а лишь на день приблизила к дому.