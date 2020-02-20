Губерниев ответил тренеру Логинова на обвинения в «допинговых разжиганиях»
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович обозначил, что давление на спортсмена исходит не от иностранных атлетов, а от отечественных журналистов. Именно они, по мнению наставника, разжигают скандальные темы. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я же вижу отношения Александра со спортсменами, они пожимают руки. Мы сами раздуваем, все по-русски», — обратил внимание Касперович.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на обвинение тренера Логинова.
«Лучше поведайте, кто Логинова ЭПО (эритропоэтином. — прим. ред.) кормил? Неужели не знаете?» — цитирует журналиста «Царьград».