Губерниев ответил тренеру Логинова на обвинения в «допинговых разжиганиях»

«Я же вижу отношения Александра со спортсменами, они пожимают руки. Мы сами раздуваем, все по-русски», — обратил внимание Касперович.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на обвинение тренера Логинова.

«Лучше поведайте, кто Логинова ЭПО (эритропоэтином. — прим. ред.) кормил? Неужели не знаете?» — цитирует журналиста «Царьград».