Спорт 27 ноября 2022, 11:59 «По хоккею сейчас идет?» Дзюба отшутился на вопрос о чемпионате мира в Катаре Российский футболист Дзюба признался, что не следит за ЧМ-2022 в Катаре РИА «Новости»

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Российский футболист Артем Дзюба иронично ответил на вопрос о чемпионате мира 2022 года в Катаре. Трансляции матчей футболист не смотрит, сообщил «Чемпионат.com».

«По хоккею сейчас идет? По футболу? Не видел еще. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то!» — пошутил Дзюба.

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Спортсмен признался, что не следит за играми турнира.

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Отстранение России от мундиаля не помогло. «Русский след» оставили футболисты из других стран. Катарцы исполнили знаменитую «Катюшу», на открытии ЧМ-2022 заметили волка Забиваку. Футболист сборной Камеруна Гаэля Ондуа вышел на поле в бутсах с российским флагом.

Генсек Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман сочла триколор на обуви политической акцией и потребовала оштрафовать полузащитника. Но FIFA отказалась наказать надевшего бутсы с российским флагом футболиста.