25 ноября 2022, 20:42
Отстранение России от мундиаля не помогло. «Русский след» оставили футболисты из других стран
Отстраненная от мундиаля Россия напомнила о себе через футболистов других стран
Западные спортивные чиновники сделали все, чтобы изолировать российских спортсменов. Но бойкот не удался: катарцы на чемпионате мира по футболу исполнили «Катюшу» — песню, которую так боятся все русофобы, а на открытии мундиаля продефилировал волк Забивака. Также многие участники ЧМ-2018 утверждают, что турнир в России был лучшим.
ЧМ без России
Катар продолжает принимать у себя 22-й чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря. За кубок FIFA приехали бороться 32 команды разных стран. Россию, принимавшую предыдущий мундиаль в 2018-м, отстранили от соревнований.
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Совет FIFA и исполнительный комитет UEFA 28 февраля этого года приняли решение исключить из своих турниров все российские команды, сборные и клубы. Так главная футбольная организация показала, что лозунг «Спорт вне политики» устарел.
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Однако полностью изгнать русский дух с чемпионата не получилось. О России вспоминали и сами участники соревнований, болельщики и даже организаторы чемпионата: на церемонии открытия выступил полюбившийся болельщикам волк Забивака.
«Катюша» в Катаре
Перед матчем между командами Уругвая и Южной Кореи 24 ноября катарский оркестр исполнил знаменитую советскую песню «Катюша». Ту самую, которую комиссия Спортивного арбитражного суда запретила исполнять российским олимпийцам в Пекине.
Песня также попала в черный список в Латвии: по мнению местных чиновников, «Катюшу» опасно публично исполнять в общественных местах, так как она — «символ тоталитарного режима».
Катарцы и болельщики у стадиона Education City были явно настроены иначе. Они поддержали музыкантов аплодисментами, а некоторые фанаты даже подпевали и с удовольствием приплясывали под «опасную русскую песню».
Россиянин из Камеруна
Несмотря на запрет спортивных чиновников, как минимум один россиянин вышел на поле чемпионата. В составе сборной Камеруна на позиции полузащитника сыграл гражданин Российской Федерации Гаэль Ондуа.
Футболист начал карьеру в «Локомотиве», стал победителем и лучшим бомбардиром Кубка РФС среди юношеских команд. Оунда не раз признавался, что Россия многое ему дала. В матче против Швейцарии спортсмен вышел в бутсах с российским и камерунским флагами.
«Россия — это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После завершения карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь. Я чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия — мой родной дом. От этого я никогда не откажусь», — сказал Ондуа «Чемпионату».
Россия лучше Катара
Камерунец — не единственный, кто оставил «русский след» на чемпионате мира по футболу — 2022. Хорватский футболист, защитник и капитан санкт-петербургского клуба «Зенит» Деян Ловрен заявил, что Россия лучше провела мундиаль в 2018 году.
Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» бразилец Арикленес да Силва Феррейра, более известный как Ари, оказался солидарен с хорватом и признал, что организация нынешнего чемпионата проигрывает российскому, писал Metaratings.
По словам футболиста, организация российского чемпионата была лучше из-за большого количества красивых локаций для посещения. Также Ари утверждал, что единственный президент, которому он готов отдать свой голос, — это Владимир Путин, сообщил Sport24.
Пациент русских докторов
Появился на поле ЧМ-2022 и «крестник» России — капитан сборной Бразилии Тиагу Силва. В далеком 2005 году он планировал играть за московское «Динамо», но так и не вышел на поле: спортсмен приехал с открытой формой туберкулеза, писал Sports.ru.
Спас юного футболиста российский врач Юрий Васильков: он заподозрил неладное и направил Силву на обследование. Одно легкое спортсмена оказалось полностью поражено, причем заболел бразилец за 8–10 месяцев до прилета в Россию.
Силву лечили полгода и смогли выходить, хотя сам спортсмен уже прощался если не с жизнью, то с футбольной карьерой. На нынешнем мундиале он уверенно привел свою команду к победе в первом же матче.
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Чемпионат мира по футболу - 2022
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