Спорт 23 декабря 2022, 19:28 Овечкин и Валиева стали самыми упоминаемыми спортсменами в СМИ за год Овечкина и Валиеву чаще всего среди других спортсменов упоминали в СМИ в 2022 году YouTube

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», нападающий Александр Овечкин стал самым упоминаемым отечественным спортсменом в российских СМИ в 2022 году. Данные привела аналитическая компании «Медиалогия».

Медиаиндекс Овечкина составил почти 1,3 миллиона. На втором месте оказалась олимпийская чемпионка в командном соревновании по фигурному катанию Камила Валиева. Ее медиаиндекс — около 1,1 миллиона. Бронзу в рейтинге упоминаемости уходящего года занял футболист Артем Дзюба — 807,2 тысячи.

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В топ-6 вошли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, теннисист Даниил Медведев, завоевавшая золото Олимпиады-2022 фигуристка Анна Щербакова.

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В первой десятке оказались серебряный призер Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева, олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном зачете Марк Кондратюк и теннисист Андрей Рублев.

В пятницу, 23 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2 победил в матче с «Оттавой Сенаторз» в рамках НХЛ. Лучшим игроком признали Овечкина. В декабре российский спортсмен стал третьим в истории НХЛ, кто забросил 800 шайб. В честь этого в раздевалке его облили пивом.