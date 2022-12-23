Спорт 23 декабря 2022, 08:30 Овечкин стал лучшим игроком матча против «Оттава Сенаторз» Капитана «Вашингтон Кэпиталз» Овечкина признали лучшим игроком матча с «Оттава Сенаторз» nhl.com / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2. Лучшим игроком встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Игра прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Три периода закончились со счетом 2:2. Победителя выявили в овертайме — отличился форвард Маркус Юханссон.

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Овечкин в ходе матча два раза стал ассистентом для одноклубников. Он записал на свой счет две голевые передачи и помог забить Евгению Кузнецову и Сонни Милано.

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Кузнецов также отметился результативной передачей. С его помощью Юханссон и забросил шайбу, которая принесла «Кэпиталз» победу.

В этом матче Овечкин нанес шесть бросков в створ ворот. Таким образом, общее количество его бросков в створ ворот за время карьеры в чемпионатах НХЛ составило 6211. Россиянин стал абсолютным рекордсменом лиги по этому показателю.

Капитан «Кэпиталз» в текущем сезоне в 35 матчах сделал 18 голевых передач и забросил 20 шайб.