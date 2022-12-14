Спорт 14 декабря 2022, 09:00 Овечкин третьим в истории НХЛ забил 800 голов Хоккеист Овечкин стал третьим в истории НХЛ игроком с 800 голами РИА «Новости»

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Хоккеист Александр Овечкин забил 800-й гол во время очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз», написал «Чемпионат». Овечкин стал третьим в истории лиги, кто забросил 800 шайб.

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Спортсмен забил гол на 47-й минуте и оформил хет-трик в матче. Голевой пас ему отдал россиянин Евгений Кузнецов. На радостях Овечкина облили пивом в раздевалке.

В данный момент у нападающего «Вашингтон Кэпиталз» 20 голов в этом сезоне. Кстати, он стал третьим в истории НХЛ по числу шайб, заброшенных в первые минуты матча: Овечкин 12 раз за карьеру забил на первой минуте. До рекорда, принадлежащего форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, осталось всего два гола

Российский нападающий вышел на шестое место по числу сезонов, в которых забрасывает не меньше 20 шайб, написало РИА «Новости».

Ранее, 12 декабря, стало известно, что Александр Овечкин вышел на второе место по количеству шайб в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.