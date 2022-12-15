Спорт 15 декабря 2022, 17:22 Хоккеиста Овечкина необычно поздравили с достижением отметки в 800 шайб в НХЛ

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Хоккеисты команды «Вашингтон Кэпиталз» поздравили капитана клуба Александра Овечкина с 800-й заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге. В честь этого российского спортсмена облили пивом, сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

Свою 800-ю шайбу в НХЛ Овечкин забросил в матче с «Чикаго Блэкхоукс». Игроки клуба поздравили своего капитана в раздевалке.

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По данным сайта «Политика сегодня», впереди форварда по количеству заброшенных шайб находятся Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

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