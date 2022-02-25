Организаторы чемпионата Европы по стрельбе допустили его перенос из России

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2022 года, который должен пройти в Москве с 15 по 30 августа, планируют перенести в другую страну. Об этом рассказал президент Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин на своей странице в Facebook.

«Меня сильно беспокоит текущая ситуация. Я так понимаю, что не все спортсмены смогут приехать на чемпионат Европы 25/50м/RT/Shotgun. Я глубоко сожалею! Штаб-квартира ИССБ и Президиум ЭСК не имеют права делать соревнования неравными и ограничивать спортсменов шансы выиграть квоту на Олимпийские игры в Париже 2024 года. Уверен, мы найдем решение и проведем чемпионат в каком-нибудь другом месте», — написал Владимир Лисин.

На фоне конфликта России с Украиной норвежский лыжник Ханс-Кристер Холунд, предложил перенести финал Кубка мира по лыжным гонкам, который запланирован в Тюмени, в Швецию. Соревнования должны были состояться с 18 по 20 марта.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, с помощью высокоточных ударов вооруженные силы страны приводят в негодность вооружение и инфраструктуру армии Украины.

В своем телеобращении к россиянам, которое предваряло начало операции, Путин призвал украинских военнослужащих отказаться выполнять приказы своего командования. Также российская сторона сообщила, что обстрелы украинских военных объектов не несут опасности для мирных жителей.

В ответ на это США, Евросоюз и ряд стран мира ввели новые санкции, включающие ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку.