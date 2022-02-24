Финал Кубка мира по лыжным гонкам предложили перенести из России в Швецию

На фоне конфликта России с Украиной финал Кубка мира по лыжным гонкам, который запланирован в Тюмени, предложили перенести в Швецию. Такое мнение озвучил норвежский лыжник Ханс-Кристер Холунд, написал сайт kp.ru.

Спортсмен надеется, что Международной федерации лыжного спорта удастся перенести гоночный уик-энд, а не просто его отменить.

Ранее организация уже обращалась к властям шведского города Эстерсунд с просьбой подготовиться на случай переноса заключительного этапа Кубка мира из Тюмени.

Соревнования должны пройти с 18 по 20 марта 2022 года.