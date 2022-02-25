Росавиация ответила Великобритании на запрет полетов «Аэрофлота»

Росавиация направила авиавластям Соединенного Королевства уведомление о том, что нужно соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении. Организация предупредила, что после санкций в отношении компании «Аэрофлот» Россия может ответит зеркально.

«В авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер», — сказано в сообщении Росавиации.

Организация объяснила, что может ответить таким образом в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для авиакомпаний».

Представители Росавиации добавили, что с 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве РФ 70 транзитных рейсов, также запланированы два рейса Лондон—Москва.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 24 февраля, что британские власти запрещает деятельность «Аэрофлота» в своей стране в связи со спецоперацией России на Украине.