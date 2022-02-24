Лидеры 27 стран ЕС договорились на дополнительные санкции против России

В Евросоюзе договорились о введении дополнительных санкций против России. Решение лидеры стран Евросоюза приняли на саммите. Ограничения будут экономическими и персональными.

Меры затронут финансовый и транспортный сектор, уточнил ТАСС. Их также распространят на визовую политику.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что ограничения «повлекут за собой массивные и серьезные последствия для России за ее действия».

Он добавил, что санкции распространят в том числе на товары двойного назначения, экспортный контроль и финансирование, а в ограничительные списки внесут дополнительные имена физических лиц из России.

Участники саммита выступили за прекращение Россией всех военных действий против Украины, призвали РФ вывести войска и соблюдать гуманитарные нормы.

В ЕС обратились ко всем странам мира с призывом не признавать Донецкую и Луганскую народную республики и ни в чем им не содействовать.

Российская сторона обещала жесткий ответ на ограничительные меры Евросоюза.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о начале спецоперации в Донбассе, назвав меру вынужденной. Запад отреагировал на это санкциями: об ограничениях заявили Великобритания, Канада и США.