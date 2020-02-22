Олимпийский чемпион предположил, как российская команда выступит на ЧМ после обысков

Рано утром 22 февраля полиция Италии провела обыск у биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Неприятности начались в день гонки. Но это не помешает команде успешно выступить на соревнованиях, считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

«Конечно, это очень неприятная ситуация. Неприятно вдвойне, что это перед гонкой непосредственно. Используются любые методы, чтобы дестабилизировать команду. Я крайне негативно к этому отношусь и уверен, что Союз биатлонистов России ответит на эти действия. Но это, конечно, очень неприятно. Уверен, что наши спортсмены отнесутся к этому хладнокровно и достойно выступят сегодня», — отметил в разговоре с «360» Чепиков.

Обыск в номере биатлонистов произошел в 06:00 в Италии. Причиной стали подозрения в том, что Логинов употреблял допинг, и нарушения в аккредитации его тренера Касперовича. В итоге у спортсмена забрали личные вещи, ноутбук и телефон.

Логинов рассказал, что очень расстроен и обескуражен этим событиям. Он подчеркнул, что «если это не беспредел, то близко к этому».

Российские биатлонисты участвуют в чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве с 13 по 23 февраля. Логинов уже выиграл спринтерскую гонку. Он первым прошел 10 километров, финишировав спустя 22 минуты 48,1 секунды. При этом он ни разу не промахнулся на огневых рубежах.