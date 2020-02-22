Олимпийский чемпион предположил, как российская команда выступит на ЧМ после обысков
«Конечно, это очень неприятная ситуация. Неприятно вдвойне, что это перед гонкой непосредственно. Используются любые методы, чтобы дестабилизировать команду. Я крайне негативно к этому отношусь и уверен, что Союз биатлонистов России ответит на эти действия. Но это, конечно, очень неприятно. Уверен, что наши спортсмены отнесутся к этому хладнокровно и достойно выступят сегодня», — отметил в разговоре с «360» Чепиков.
Обыск в номере биатлонистов произошел в 06:00 в Италии. Причиной стали подозрения в том, что Логинов употреблял допинг, и нарушения в аккредитации его тренера Касперовича. В итоге у спортсмена забрали личные вещи, ноутбук и телефон.
Логинов рассказал, что очень расстроен и обескуражен этим событиям. Он подчеркнул, что «если это не беспредел, то близко к этому».
Российские биатлонисты участвуют в чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве с 13 по 23 февраля. Логинов уже выиграл спринтерскую гонку. Он первым прошел 10 километров, финишировав спустя 22 минуты 48,1 секунды. При этом он ни разу не промахнулся на огневых рубежах.