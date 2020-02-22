Глава российского биатлона объяснил обыски на ЧМ. Дело оказалось не только в допинге

Полиция нагрянула с обысками в номера российских биатлонистов. Сейчас они участвуют в ЧМ в Антхольце (Италия). Драчев пояснил: проверяют информацию IBU о том, что личный тренер Логинова прилетел на соревнования с чужой аккредитацией.

«В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович (личный тренер биатлониста Александра Логинова — прим. ред.) находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации», — заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Обыски у Логинова же связаны с подозрениями в повторном нарушении допинговых правил. Об этом сказано в ордере полиции Италии на обыск отеля, пишет ТАСС.

Ранее первый вице-президент СБР Алексей Нуждов рассказал «360», что итальянские полицейские нагрянули в номер к Александру Логинову и Евгению Гараничеву, предъявили постановление на проверку некой информации и обыскали комнаты утром 22 февраля.

Стражи порядка изъяли телефон и компьютер Логинова и осмотрели номер Касперовича. После этого Логинов и Драчев отправились в участок, чтобы разобраться в ситуации.