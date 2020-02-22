«Как у самых опасных преступников»: российский биатлонист-чемпион раскрыл подробности обыска на ЧМ

Итальянские силовики ворвались к биатлонистам в шесть утра. «Они сами открыли дверь. Сразу забрали „оружие“ (винтовки — прим. ред.), видимо, как у самых опасных преступников», — рассказал Логинов.

По его словам, полицейских явно интересовали только его вещи. По итогам обыска забрали телефон и компьютер.

Биатлонист уточнил, что никаких обвинений ему не предъявили, но он очень расстроен из-за конфискации личных вещей. «Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому», — поделился спортсмен.

Также карабинеры провели обыск комнаты его тренера Александра Касперовича. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил, что причина этого не только подозрение в употреблении спортсменами допинга, как предполагалось ранее. Полиция проверяла информацию IBU о том, что Касперович находится в команде России не по своей аккредитации.

Биатлонисты участвуют в чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве с 13 по 23 февраля. Логинов выиграл спринтерскую гонку. Он первым прошел 10 километров, финишировав спустя 22 минуты 48,1 секунды. При этом он ни разу не промахнулся на огневых рубежах.