Обыски довели российского биатлониста-чемпиона. Логинов заговорил о конце карьеры

Российский биатлонист Логинов уже не первый раз сталкивается с нападками конкурентов. Обыски полиции перед соревнованиями и изъятие личных вещей, видимо, стали последней каплей. Спортсмен заговорил о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Сейчас я уже ничему не удивляюсь. Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней», — цитирует Александра Логинова ТАСС.

Он добавил, что не против различных проверок, так как никогда ничего не скрывает. Обыски могут быть хоть каждый день, но биатлонист до сих пор не понимает, зачем полицейские отобрали у него телефон. Ноутбук и смартфон ему так и не вернули.

«Для меня это самая больная тема. Я не могу пообщаться ни с семьей, ни с близкими. Я даже в системе ADAMS не могу заполнить информацию о своем местоположении», — поделился Логинов.

Обыски у Александра Логинова прошли рано утром 22 февраля. Спортсмен в этот день должен был участвовать в эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Правоохранители осмотрели комнату и забрали личные вещи.

Днем биатлонист боролся за первое месте на соревнованиях с другими россиянами, но команда смогла финишировать только четвертой. Первое место заняли французы.

Логинов был в центре скандала в допингом в 2013 году. Тогда в его анализах нашли запрещенный эритропоэтин. После дисквалификации спортсмен смог вернуться в биатлон только в 2016 году.