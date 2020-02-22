Российские биатлонисты остались без медалей в гонке после обысков

Все таки обыски итальянских полицейских немного подорвали состояние российских биатлонистов. В эстафете на чемпионате мира они заняли четвертое место, уступив победу французам.

Гонка стартовала днем 22 февраля в итальянском Антхольце. Команда Франции завоевала победу с результатом один час 12 минут и 35,9 секунды. Они не пробежали ни одного штрафного круга. Вторыми финишировали норвежцы с отставанием в 21,5 секунды. У биатлонистов был один штрафной круг. Замкнула тройку лидеров команда из Германии. Ее отставание составило 36,2 секунды также с одним штрафным кругом.

Россияне заняли четвертое место с отставанием в минуту и 44,7 секунды. Хотя штрафных кругов спортсменам преодолевать не пришлось. За Россию бежали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

Евгению Гараничеву и Александру Логинову в день старта пришлось разбираться с итальянской полицией. В шесть утра к ним в гостиничный номер нагрянули правоохранители, которые провели обыски. Они забрали личные вещи Логинова и его тренера.

Как отметила в разговоре с «360» депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, законы Италии разрешают полиции проводить такие обыски. При этом она добавила, что подобные ситуации могут подорвать настрой спортсменов. Главное о скандале в биатлоне — в материале «360».