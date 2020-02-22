Посольство России потребовало разъяснений у МИД Италии по обыскам у биатлонистов

Полиция Италии обыскала гостиничный номер российских биатлонистов. Посольство России связалось с итальянским МИД и потребовало объяснить, на каких основаниях правоохранители ворвались к Александру Логинову и забрали личные вещи.

«Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом Председателя Совета министров Италии. Потребовали разъяснений», — сказано в Twitter диппредставительства.

Ранее в посольстве сообщили, что Генконсульство России в Милане проверяют данные об обысках у россиян. Сотрудники должны были связаться с местной полицией, чтобы прояснить ситуацию.

«В Антерсельву, направлен сотрудник ГК России в Милане для оказания содействия нашим спортсменам на месте», — отметили в посольстве.

Утром 22 февраля первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал «360», что итальянская полиция провела обыски в номере биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Досмотр комнаты был и у тренера Александра Касперовича.

Позже глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, что обыски могут быть связаны с тем, что тренер приехал на ЧМ в Антхольце с чужой аккредитацией. Также причина может быть в подозрении в употреблении допинга. Сам Логинов сравнил досмотр с обысками у преступников.