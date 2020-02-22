Полиция нагрянула с обысками к российским биатлонистам в день гонки. Главное о скандале на ЧМ

Утром 22 февраля в итальянском Ангольце в отель к сборной России нагрянула полиция. У биатлониста Александра Логинова и тренера Александра Касперовича изъяли личные вещи. Главное о скандале с российскими спортсменами — в материале «360».

В самый разгар чемпионата мира по биатлону разгорелся скандал. И снова с участием нашей сборной — никогда такого не было, и вдруг опять. Итальянская полиция провела обыски в отеле, где останавливались российские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев, а также тренер Александр Касперович. К спортсменам ворвались в 6 утра, в день, когда они должны были выступать в мужской эстафете. Разбудили на полтора часа раньше, да еще и забрали мобильные телефоны. Не самый лучший настрой перед соревнованиями.

В чем причина?

Как выяснилось, еще 19 февраля Сара Фуссек, антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов, подала заявление в полицию. Основание — чужая аккредитация Касперовича.

Дело в том, что каждая команда может получить только определенное количество аккредитаций, и Россия этот лимит уже исчерпала. Касперович является личным тренером Александра Логинова, а, как объяснил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, у сборной нет возможности выдавать аккредитации каждому личному тренеру. Поэтому Касперович пользовался аккредитацией для сборной Украины. Это подтвердил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В свете допинговых скандалов, в которые уже не раз попадали российские биатлонисты, IВU стремится отслеживать каждое сомнительное действие со стороны нашей сборной. Тем более, что сам Александр Логинов уже попадался на употреблении запрещенных препаратов, поэтому к нему теперь особое внимание. Неудивительно, что нахождение в расположении сборной России тренера, де-юре не имеющего никакого отношения к команде, вызвало подозрение. В IBU, по-видимому, не исключили, что Касперович мог передавать какие-то запрещенные препараты.

Это вообще законно?

А теперь самый интересный вопрос: действительно ли полицейские имели право проводить обыск? Да, заявление от Фуссек действительно было. Предположим, что Касперович действительно пользовался украинской аккредитацией. Но, во-первых, это не является уголовным преступлением. Это административное правонарушение, за которое выписывают штраф в 500 евро. Как в разговоре с «360» отметил Сергей Алексеев, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, обыск и изъятие личных вещей — это следственные меры, которые могут проводиться только если было заведено уголовное дело. А здесь его быть никак не могло.

Во-вторых, даже если это нарушение было, сами спортсмены не отвечают за оформление аккредитаций. А значит, никаких вопросов ни к Логинову, ни к Гараничеву изначально быть не могло. И если проверку Касперовича можно еще хоть чем-то подкрепить, то обыски российских биатлонистов — это действия абсолютно неправомерные. И уж тем более непонятно, на каком основании у них забрали телефоны и ноутбуки.

По словам члена правления Союза биатлонистов России Алексея Нуждова, в Италии одно из самых жестких антидопинговых законодательств, поэтому подобные полицейские рейды — обычное дело. Особенно если дело касается спортсменов, уже однажды попавшихся на допинге. Но обычное — не значит нормальное. Нормально ли, что накануне важнейшей эстафеты спортсменам сбивают всю подготовку только потому, что госпожа Фуссек что-то там заподозрила? Да и потом, почему именно сегодня решили проверить аккредитацию Касперовича, если заявление подавалось аж три дня назад?

Сначала политика, потом спорт

Вряд ли полицейские действительно рассчитывали найти у Логинова запрещенные вещества. Кто в здравом уме будет готов так попасться после того, как уже оказывался в громкой истории с допингом.

То, что Логинов в 2013 году был замешан в допинговом скандале, не дает право устанавливать для него более жесткие правила во время соревнований. Дисквалификацию биатлонист уже давно отбыл, оснований для новых санкций к нему нет. Презумпцию невиновности никто не отменял, и для заявления в полицию нужны достаточные основания. А в этой истории их нет.

В результате мы наблюдаем грубое нарушение спортивных принципов, по которым участники соревнований должны быть в равных условиях. Все сборные проводят нормальные тренировки в обычном режиме, тогда как российские спортсмены вынуждены просыпаться на полтора часа раньше, давать разъяснения полиции и лишний раз нервничать — это никак нельзя назвать равными условиями.

Напрашивается вывод: кто-то очень не хочет, чтобы Россия добилась успехов на Чемпионате мира. Возможно, такой расклад был бы действительно серьезным ударом по репутации IBU. И тут спортивные принципы снова отошли на второй план, уступив первое место политической конъюнктуре. Следует в очередной раз констатировать: в профессиональном спорте все меньше спорта, и все больше политики.