Объявлен стартовый состав сборной России на матче с Финляндией

Сборная России по футболу объявила стартовый состав команды на матче второго тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией. Об этом сообщили на официальной странице российской сборной в Twitter.

В стартовый состав команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова вошли Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Артем Дзюба.

Источник: Twitter, страница сборной России по футболу

Матч сборных России и Финляндии по футболу пройдет в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:00.

Эрмитажный кот Ахилл ранее предсказал России победу над финнами.

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха ранее в беседе с «360» заявил, что российским футболистам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы одержать победу над сборной Финляндии. Он отметил, что финны могут позволить себе играть от обороны, потому что уже набрали очки после неожиданной победы в матче с Данией.

Заслуженный тренер России по футболу Василий Костровский при этом сказал, что Финляндия — не очень сильный, но неудобный соперник для нашей сборной.