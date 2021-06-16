Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России по футболу в предстоящем матче с командой Финляндии, который пройдет в рамках группового этапа Евро-2020. Об этом ТАСС сообщила хозяйка кота Анна Кондратьева.

Свои предсказания эрмитажный кот делает, выбирая из двух мисок с флагами стран, которые встретятся в матче. И сегодня «после некоторых сомнений» Ахилл все же решил поесть из миски с флагом России.

Ахилл пока только один раз ошибся в своих предсказаниях на чемпионате Европы, когда спрогнозировал победу Польши в матче со Словакией. Однако встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков. Зато кот-оракул не ошибся, когда предрек России поражение в матче с Бельгией, который подопечные Станислава Черчесова проиграли со счетом 3:0. А еще верно предсказал победу Италии в матче с Турцией (тоже 3:0).

Матч Россия — Финляндия пройдет в среду в Санкт-Петербурге. Начало в 16:00.

Кот Ахилл недавно получил Fan ID, поэтому теперь может посещать футбольные матчи. Возможно, он будет присутствовать и на сегодняшней встрече. Для кота на стадионе даже подготовили специальный VIP-домик.