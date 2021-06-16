«Соперник не очень сильный, но неудобный». Тренер оценил шансы России на победу в матче с Финляндией

Заслуженный тренер России по футболу Василий Костровский рассказал, какие шансы у национальной сборной победить в матче с Финляндией на Евро-2020. Своим мнением о том, насколько это сильный соперник для россиян, Костровский поделился в беседе с «360».

«Надеюсь, что Россия победит. Соперник не очень сильный, но неудобный. Мы это увидели по игре с командой Дании. Предполагалось, что датчане этот матч должны выиграть. Но выиграла сборная Финляндии, которая играла от обороны, дотерпела и в одной из небольших контратак, когда шанс появился, забила головой», — сказал заслуженный тренер.

Российским футболистам нужно быть очень осторожными в игре с финнами и не делать вынужденных ошибок у своих ворот. Нужно использовать все моменты, которые будут возникать, чтобы забить, отметил Костровский.

Уровень игроков сборной России выше, чем у команды Финляндии. Но важно, чтобы российской команде сопутствовала удача, подчеркнул он.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл ранее предсказал победу России в матче с Финляндией. Игра состоится в эту среду в Санкт-Петербурге, начало в 16:00.