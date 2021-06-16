Тренер объяснил, почему России важно победить Финляндию на Евро-2020

Сборная России по футболу должна сделать все для того, чтобы одержать победу в матче с Финляндией, потому что команду соперников устроит и ничья в этой встрече. Об этом в беседе с «360» заявил старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха.

Сборная Финляндии уже набрала очки на Евро-2020 после неожиданной победы в матче с командой Дании, поэтому сегодня финнов по результатам матча с Россией устроит даже ничья.

«Сейчас [финны] могут позволить себе играть от обороны. Ничейный результат их вполне устроит», — объяснил Хомуха.

Тренер подчеркнул, что для России желательно победить в сегодняшнем матче.

Давать прогнозы по предстоящему матчу — неблагодарное дело, учитывая, что никто не мог сказать, что Финляндия обыграет датчан.

«Я думаю, что наша команда сегодня максимальные усилия приложит для того, чтобы одержать победу», — сказал Хомуха.

Заслуженный тренер России по футболу Василий Костровский ранее в беседе с «360» заявил, что Финляндия — не очень сильный, но неудобный соперник для России.

Кот-провидец Ахилл из Эрмитажа между тем предсказал, что Россия обыграет Финляндию.

Матч начнется в 16:00.