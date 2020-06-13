Новый тренер «Локомотива» провел первую тренировку с командой

Сам Николич заявил, что после изоляции у него началась новая жизнь и он счастлив познакомиться с игроками и работниками клуба.

«Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придем 22 июля. Все мои мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей, восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — заявил он.

Марко Николич сменил на посту главного тренера Юрия Семина. В середине мая стало известно, что руководство «Локомотива» не стало продлевать с ним контракт. По словам председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова, Семину предлагали занять пост почетного главного тренера, но тот отказался.

Против ухода главного тренера выступили объединение болельщиков «Локомотива». Они предложили руководству клуба подумать о собственной отставке. Под руководством 73-летнего Семина «Локомотив» выиграл 12 призов.

Последним местом работы Макро Николича был венгерский «Фехервар», откуда он ушел в ноябре 2019 года. Под его наставничеством команда стала чемпионом 2017−2018 года и выиграла Кубок Венгрии.