Фанаты «Локомотива» потребовали отставки руководства
Свое заявление фанаты опубликовали на сайте. Участники строго осудили решение совета директоров «Локомотива».
«Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории „Локомотива“. Это решение против логики, против „Локомотива“, его традиций и истории», — сказано в сообщении.
В высказывании отмечается, что «взаимодействие и любая совместная работа» с советом директоров и менеджментом клуба «более невозможны».
«Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!» — написали в United South.
В свою очередь в беседе с порталом «Чемпионат», председатель совета директоров Анатолий Мещеряков отреагировал спокойно на высказывание фанатов.
«Выпустили и выпустили. Имеют право», — сказал он.
Ранее стало известно, что главный тренер команды «Локомотив» покинет свою должность. С 1 июня тренировать игроков будет специалист из Сербии Марко Николич.