Фанаты «Локомотива» потребовали отставки руководства

Объединения болельщиков ФК «Локомотива» United South потребовали отставки руководства клуба. На такое заявление их вынудило увольнение главного тренера Юрия Семина.

Свое заявление фанаты опубликовали на сайте. Участники строго осудили решение совета директоров «Локомотива».

«Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории „Локомотива“. Это решение против логики, против „Локомотива“, его традиций и истории», — сказано в сообщении.

В высказывании отмечается, что «взаимодействие и любая совместная работа» с советом директоров и менеджментом клуба «более невозможны».

«Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!» — написали в United South.

В свою очередь в беседе с порталом «Чемпионат», председатель совета директоров Анатолий Мещеряков отреагировал спокойно на высказывание фанатов.

«Выпустили и выпустили. Имеют право», — сказал он.

Ранее стало известно, что главный тренер команды «Локомотив» покинет свою должность. С 1 июня тренировать игроков будет специалист из Сербии Марко Николич.