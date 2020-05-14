Юрий Семин уйдет с поста главного тренера «Локомотива»

Контракт Юрия Семина истекает 31 мая этого года. Совет директоров «Локомотива» решил его не продлевать. Решение об утверждении на пост главного тренера клуба Марко Николича приняли единогласно.

Уходящему из «Локомотива» Семину совет директоров и менеджмент клуба выразили благодарность и признательность за работу.

«С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков „Локомотива“», — говорится в сообщении.

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» четыре раза. При нем клуб трижды становился чемпионом: в 2002-м, 2004-м и сезоне-2017/18.