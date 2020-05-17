«Локомотив» отказался называть уход Семина отставкой

По его словам, окончательное решение совет принимал с учетом экономических, организационных, технических и вирусологических факторов.

«Мы не прерывали соглашение с Семиным. У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка», — подчеркнул Мещеряков.

При это он заявил, что даже великие тренеры когда-то должным уходить. Решение принималось, исходя из информации, которая была. Но каждый человек трактует ее по разному.

«В нынешних условиях без риска никуда. Привлекать молодежь и давать ей больше шансов — тоже риск. Но сейчас мы на него пойдем. Жизнь изменилась, и в новых реалиях мы приняли такое решение», — подчеркнул он

Об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива» стало известно в минувший четверг, 14 мая. На его место придет специалист из Сербии Марко Николич. Ранее он возглавлял венгерский «Фехервар» и сербский «Партизан». По словам Мещерякова, клуб предлагал Семину занять пост почетного главного тренера, но тот отказался.

На уход главного тренера отреагировали объединения болельщиков «Локомотива». Решение совета директоров назвали «мерзким и необоснованным». После этого он и потребовали чтобы руководство клуба ушло в отставку.

Юрий Семин пообещал в ближайшее время опубликовать обращение к фанатам в социальных сетях. Также он не исключил, что продолжит тренерскую работу.