Спорт 23 апреля 2024, 20:58 Названа дата судебного заседания об экстрадиции Промеса из ОАЭ RTL Boulevard: первый суд по поводу экстрадиции Промеса из ОАЭ проведут 2 мая РИА «Новости»

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Первое судебное заседание по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды из ОАЭ нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса пройдет в Дубае 2 мая. Об этом сообщил портал RTL Boulevard.

В конце февраля спортсмена задержали в аэропорту в ОАЭ после сборов по запросу органов юстиции Нидерландов. Промеса обвинили в незаконной перевозке наркотиков и нападении на двоюродного брата. Ему грозит шесть лет тюремного заключения в родной стране.

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После этого нападающего московского «Спартака» заключили в тюрьму для ожидающих экстрадиции в Дубае. Квинси Промес сейчас находится в тюремном комплексе, расположенном рядом с дубайским аэропортом.

Ранее ФК «Спартак» выразил надежду на благоприятный исход в деле Квинси Промеса. Адвокат футболиста планировал подать апелляцию для обжалования его приговора.