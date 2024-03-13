Спорт 13 марта 2024, 22:17 Футболиста московского «Спартака» арестовали в ОАЭ Футболиста Квинси Промеса арестовали в ОАЭ по запросу Нидерландов РИА «Новости»

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Нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса арестовали в ОАЭ по запросу органов юстиции Нидерландов. Об этом сообщил журналист De Telegraaf Джон ван ден Хеувел.

Спортсмена арестовали в связи с запросом прокуратуры Нидерландов об экстрадиции, причем все происходит в «абсолютной тишине», подчеркнул репортер. По его словам, это вызывает серьезные опасения, так как нидерландские органы юстиции этого добиваются, «рабоатя за кулисами», чтобы не оскорбить Дубай.

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«Конечно, возможность экстрадиции существует, если кто-то подозревается или осужден, но все это происходит очень медленно и вяло», — заявил журналист.

Он добавил, что если футболисту позволят вернуться в Москву, то такой договор об экстрадиции можно выбросить в мусорное ведро.

Промеса задержали в Дубае 1 марта по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии.

Ранее суд в Нидерландах приговорил к шести годам тюрьмы заочно по обвинению в контрабанде кокаина. Это не первое уголовное дело для спортсмена. В 2023 году его приговорили к полутора годам тюрьмы за поножовщину.