19 марта 2024, 10:34
Футболиста Промеса отправили в тюрьму в Дубае
Футболиста Промеса поместили в тюрьму для ожидающих экстрадиции в Дубае
Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса заключили в тюрьму для ожидающих экстрадиции в Дубае. Об этом сообщила газета De Telegraaf.
Промес оказался не в экстрадиционной тюрьме «Аль-Авир», а в тюремном комплексе, расположенном рядом с аэропортом Дубая.
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Задержание спортсмена произошло по запросу нидерландской прокуратуры. Его обвинили в незаконной перевозке наркотиков и нападении на двоюродного брата. Ему грозит шесть лет тюремного заключения в родной стране.
Перед экстрадицией Промес может провести значительное время в заключении ОАЭ.
В конце февраля спортсмен не смог вернуться из ОАЭ после сборов. Полиция задержала его в аэропорту. Однако ФК «Спартак» выразил надежду на благоприятный исход в деле Квинси Промеса. Адвокат футболиста собирается подать апелляцию для обжалования его приговора.
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